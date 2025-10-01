◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦ヤンキース―レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手は３０日（日本時間１０月１日）、渡米３年目で初のポストシーズンゲームとなる、敵地でのヤンキース戦、相手先発が左腕フリードのためベンチスタートとなった。最終１２試合に２本塁打含む４７打数１８安打の打率３割８分３厘、１０打点と好調だった吉田