東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6613高値0.6629安値0.6571 0.6696ハイブレイク 0.6662抵抗2 0.6638抵抗1 0.6604ピボット 0.6580支持1 0.6546支持2 0.6522ローブレイク キーウィドル 終値0.5794高値0.5808安値0.5772 0.5847ハイブレイク 0.5827抵抗2 0.5811抵抗1 0.5791ピボット 0.5775支持1 0.5755支持2 0.5739