東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.53高値174.42安値173.39 175.20ハイブレイク 174.81抵抗2 174.17抵抗1 173.78ピボット 173.14支持1 172.75支持2 172.11ローブレイク ポンド円 終値198.87高値199.77安値198.59 200.74ハイブレイク 200.26抵抗2 199.56抵抗1 199.08ピボット 198.38支持1 197.90支持2 197.20ローブレイク