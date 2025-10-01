東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.57高値8.62安値8.54 8.69ハイブレイク 8.66抵抗2 8.61抵抗1 8.58ピボット 8.53支持1 8.50支持2 8.45ローブレイク シンガポールドル円 終値114.65高値115.32安値114.54 115.91ハイブレイク 115.62抵抗2 115.13抵抗1 114.84ピボット 114.35支持1 114.06支持2 113.57ローブレイク 香港ドル