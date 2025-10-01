８時５０分に日本日銀短観（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 日銀短観（2025年 第3四半期）08:50 予想15.0前回13.0（大企業製造業・業況判断) 予想14.0前回12.0（大企業製造業・先行き) 予想33.0前回34.0（大企業非製造業・業況判断) 予想28.0前回27.0（大企業非製造業・先行き) 予想11.0%前回11.5%（大企業全産業・設備投資)