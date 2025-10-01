米上院が共和党法案を否決、政府機関一部閉鎖はほぼ確実に 米上院が共和党法案を否決、可決に必要な60票に届かなかった。これにより約7年ぶりに政府一部閉鎖がほぼ確実に。ややドル売りが見られるものの、値動きは今のところ限定的。時間外でダウは80ドル安。