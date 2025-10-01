カブスの鈴木誠也が、日本時間の10月1日から始まったポストシーズン、パドレスとのワイルドカードシリーズ第1戦で、ポストシーズン初ホームランを放ちました。【映像】カブス鈴木誠也 PSで特大の初ホームラン5番・ライトで先発出場した鈴木は、1点を追う5回、4球目を的確に捉え、レフトスタンドに突き刺さる特大のソロホームランを放ちました。レギュラーシーズンから、5試合連続6発目の大暴れ。カブスは、続くケリーもソロ