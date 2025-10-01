きょう10月1日から東京都で、出産時に麻酔で痛みを和らげる無痛分娩に最大10万円の費用を助成する制度が始まります。無痛分娩の助成制度は、東京都が公表した医療機関で、原則10月1日以降に出産した人を対象としています。都の去年実施した調査では、出産した人の6割以上が無痛分娩を希望していましたが、およそ3割の人が費用が高いなどを理由に断念したということです。都は、無痛分娩のメリットとリスクを紹介し、無痛分娩の特性