・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９３５０．４３（＋５０．５９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３８８０．７２（＋１３５．６６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８９５．９４（＋１５．０７） ・ロシア・ＲＴＳ １０２３．７５（＋３．３９） 出所：MINKABU PRESS