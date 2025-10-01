３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８１．８２ドル高の４万６３９７．８９ドルと３日続伸し最高値を更新した。つなぎ予算の可決の見通しが立たず、政府機関の一部閉鎖による経済活動の混乱が懸念されるなか、医薬品株に買いが入り全体相場を押し上げた。 メルク＜MRK＞が急伸しジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が堅調推移。キャタピラー＜CAT＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が株価水