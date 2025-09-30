スノーピークが、トップ交代に伴い、関係者向けに発表会を開催した。新社長の水口貴文氏と現代表取締役社長の山井太氏が登壇し、今年の業績と今後の方針について明らかにした。 【画像をもっと見る】 同社は、ブランドを新たな成長軌道に乗せることを目的に、2024年2月にマネジメント・バイアウト（MBO）を発表。2023年12月期の通期決算では、売上高が前年同期比16.4％減となる257億2800万円、営業利益が同74.3％減の9億4300万