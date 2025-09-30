「ナンガ（NANGA）」が、B STONEが運営する「アメリ（Ameri）」とのコラボレーションコレクションを11月28日に発売する。両者の公式オンラインストアなどで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボコレクションでは、撥水性や防風性に優れたダウンコート全4型を展開。7つのポケットを備えた「POCKET DOWN COAT」（4万5000円）や、チェック柄が特徴の「POCKET CHECK DOWN COAT」（4万5000円）のほか、丸みのあるシルエットが柔