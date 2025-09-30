フランス発のサステナブルスニーカーブランド「ヴェジャ（VEJA）」が、新作スニーカー「サラー（Salar）」を10月2日に発売する。公式オンラインストアおよび直営店、ドーバーストリートマーケットギンザ、ドーバーストリートマーケットシンガポールで取り扱う。 【画像をもっと見る】 サラーは、イタリア発の高性能ラバーソールを開発する「ヴィブラム（VIBRAM®）」社と協業した独自のソール設計が特徴。アウトソールにア