大阪12月限ナイトセッション 日経225先物44890-40 （-0.08％） TOPIX先物3111.5-25.5 （-0.81％） シカゴ日経平均先物44855-75 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 30日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇した。トランプ米大統領が表明していた医薬品関税について、3年間の猶予を得たと伝えられたファイザー が急伸するなかで、メルク やアムジ