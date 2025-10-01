オルタナティヴロックユニット文藝天国が本日10月1日、ニューシングル「ふたごのたましい」を配信リリースした。「ふたごのたましい」は、甘美なクリーントーンと夢幻的なディレイ、奥行きのあるリバーブといったギターサウンドが、浮遊感漂う詩世界へと誘う。そのサウンドスケープの構築美が圧巻の仕上がりだ。同楽曲は“ふたご”をモチーフとして、共依存、自己探求、切望といったテーマを描いたもの。アートワークでは、幾何学