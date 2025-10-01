コンゴ（旧ザイール）のカビラ前大統領（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】コンゴ（旧ザイール）の軍事法廷は9月30日、東部で活動する反政府勢力「3月23日運動（M23）」を支援したとして、カビラ前大統領に死刑判決を言い渡した。欧米メディアが報じた。国家などに対する500億ドル（7兆4千億円）の損害賠償も科した。カビラ氏は出廷せず、所在は不明。カビラ氏は2001〜19年に大統領を務めたが、退任直前の18年大統領選で後継者