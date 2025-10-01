アメリカで政府機関の一部が閉鎖される懸念が高まるなか、トランプ大統領は野党・民主党への批判を強めています。トランプ氏のコメント「避けられなくはないが、おそらく政府閉鎖になるだろう。民主党は不法移民に医療を与えようとしている」（トランプ大統領）アメリカでは与野党の対立から当面の予算を確保する「つなぎ予算」が成立せず、10月1日から政府機関の一部が閉鎖する恐れが高まっています。民主党は医療費助成の延