東京都は10月1日、「都民の日」を記念して、施設の無料公開や記念行事を実施する。恩賜上野動物園○入園料・観覧料等が無料に入園料・観覧料等が無料になる庭園は以下のとおり。浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園、向島百花園、清澄庭園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園。動物園・植物園では、以下の7施設が無料となる。神代植物公園、多摩動物公園、恩賜上野動物園、葛西臨海水族園、井の頭自然文