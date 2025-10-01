行平あい佳と青柳翔をダブル主演の映画「セフレの品格（プライド）」シリーズの続編となる『セフレの品格 慟哭』が11月28日より都内先行・全国順次公開、『セフレの品格 終恋』が12月12日に全国公開されることが決定。ティザービジュアルが解禁され、原作者・湊よりこ、主演の行平、青柳、城定秀夫監督からコメントが到着した。【写真】片山萌美、高石あかり、新納慎也らも続投！映画『セフレの品格 慟哭／終恋』キャスト陣