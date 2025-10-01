芳根京子が主演を務め、高橋海人が共演する映画『君の顔では泣けない』より、芳根演じる陸と高橋演じるまなみの入れ替わったふたりが一緒に経験する“初恋”を捉えた場面写真が解禁となった。【写真】恋愛関係でもただの友達でもない2人で経験する初恋の行方は？『君の顔では泣けない』場面写真本作は、君嶋彼方のデビュー作である同名小説を坂下雄一郎監督のメガホンで映画化。ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう─