◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第１戦、「５番・右翼」でスタメン出場し５回に同点アーチを放つなど初戦勝利に貢献した。試合後の会見には息子と共に出席。米メディアから「特別ゲストの