ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」のKITTE大阪店では、2025年のクリスマスに向けたスペシャルメニューの予約受付を2025年9月20日(土)より開始しました。クリスマスコースは、2025年12月20日(土)から12月25日(木)までの期間限定で提供されます。世界三大珍味(キャビア・フォアグラ・トリュフ)を贅沢に使用した、ニューヨークスタイルの豪華なランチ＆ディナーコースです。 ベンジャミンステーキ