ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」六本木店では、2025年のクリスマスシーズンに向けて、特別なランチ＆ディナーコースを4日間限定で提供します。開催日は12月20日(土)、21日(日)、24日(火)、25日(水)の4日間。開業8周年を迎える六本木店が感謝の気持ちを込めて届ける、伝統と革新が融合した珠玉のホリデーコースです。 ベンジャミンステーキハウス 六本木店「2025年クリスマスコース」 &#