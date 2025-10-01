韓国ドラマ「私のIDはカンナム美人」「美女と純情男」などで主演を務めた女優のイム・スヒャン（35）が燃え尽き症候群を告白し、人生を見つめ直していることを明かした。 【写真】「美女と純情男」で主演を務めたイム・スヒャンとチ・ヒョヌ 公式YouTubeチャンネル「イム・スヒャン 鶴と亀」に投稿された動画の中でイム・スヒャンは、スタッフに「今人生を見つめ直している」と、燃え尽き症候群による心境の変化を打ち明けた