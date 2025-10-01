山口県萩市にて、今年で27回目を迎える「萩・田町萩焼まつり2025」が、2025年10月11日(土)から13日(月・祝)までの3日間で開催されます。市内に点在する萩焼のお店が2つの会場に集結し、様々な器を見比べながら品定めができる絶好の機会です。伝統的な作品から現代的なデザインまで、個性あふれる萩焼がお手頃な価格で手に入ります。 萩・田町萩焼まつり2025 日付：2025年10月11日(土)〜13日(月・祝)時間：午前10時