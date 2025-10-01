ギャラクシーリングを指にはめたまま飛行機に搭乗しようとしたところ、ギャラクシーリングが膨張し、搭乗を拒否されたという主張があった。9月29日（現地時間）、登録者163万人を持つ英国のIT系クリエイター、Daniel Rotarさんは、自身のX（旧ツイッター）に「サムスン製のギャラクシーリングのバッテリーが、指にはめた状態で膨張し始めた」とし、「ちょうど飛行機に搭乗しようとした矢先で、外すこともできずとても痛かった」と