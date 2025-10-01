ヘグセス米国防長官が30日（現地時間）、世界で勤務中の米国将官のうち指揮官が集まった席で「米軍は戦闘力の強化だけに集中する」と強調した。ヘグセス長官はこの日、バージニア州クワンティコ海兵基地で開かれた全軍指揮官会議で「愚かで無謀な政治リーダーが羅針盤の方向を間違え、我々は道を失った」とし「我々はウォーク（Woke）省になったが、今は違う」と述べた。「ウォーク（woke）」とは「目覚めている」という意味で、黒