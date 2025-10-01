スターリングプロダクトは、『ゲーミング防災バッグ』(容量5L/8Lの2タイプ)を、2025年9月26日(金)より販売を開始しました。防災グッズの置き場所という課題を、ゲーミングチェアの足元というデッドスペースを活用することで解決した革新的なコンセプトが評価され、「防災グッズ大賞2025 優秀賞」を受賞した製品です。防災用途だけでなく、「すぐに持ち出せるおもちゃ箱」のような使い方もできる、新しい発想の防災バッグです。