「ベースボールアメリカ誌」がポストシーズン進出の12球団の選手獲得手段内訳を発表した。意外なのはトレードで獲得した選手が最も多いこと。トレードが124人（36.9％）、ドラフトが72人（21.4％）、MLBフリーエージェントが60人（17.9％）、国際契約が33人（9.8％）、マイナーFAが29人（8.6％）、ウェーバーが10人（3.0％）、ドラフト外FAが5人（1.5％）、メジャーのルール5ドラフトが2人（0.6％）、マイナーのルール5ドラ