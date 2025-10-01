トランプ大統領は、ガザ地区の戦闘終結に向けた計画案について、イスラム組織ハマスに「3、4日以内」の対応を求めるとの考えを示しました。【映像】トランプ氏のコメント「我々はハマスを待っている。ハマスが対応するのかどうか、もし対応しなければ悲惨な結果に終わるだろう」（トランプ大統領）トランプ氏は計画案についてアラブ諸国やイスラエルは既に合意していると話し、実現すれば中東に平和をもたらすなどと主張してい