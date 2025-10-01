東京・町田市にあるマンションで女性が刃物で刺され、死亡しました。警視庁は近くに住む男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。【映像】現場の様子職業不詳の桑野浩太容疑者（40）は、30日午後7時ごろ、町田市にあるマンションの外階段で秋江千津子さん（76）を刃物で刺して殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、秋江さんは腹などを刺され、搬送先の病院で死亡しました。悲鳴を聞いた家族が事件を