世界陸上の女子１００メートル障害で準決勝に進出した中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝が９月３０日、自身のインスタグラムを更新。スポーツメーカーのナイキと契約を結んだことを明かした。中島は英文で「ナイキファミリーに加わった。その一部であることを誇りに思います。新しい章がスタートする」とつづった。今年、苦しんだ時期を乗り越えて一気に飛躍を果たした遅咲きのハードラー。ファンを引きつける笑顔と美しい