相続トラブルを回避するにはどうすればいいか。金融教育家の上原千華子さんは「親が生前に遺言を残したとしても、相続人たちが合意しなければ争いは避けられない。とくに数字の話から入ると、こじれる可能性が高くなる」という――。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■「争族」はイヤなのに裁判所のお世話に「相続を“争族”にしたくない」。そう願う人は多いでしょう。それでも価値観