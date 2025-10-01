ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品が9月28日に完売したと発表した。当初は3,000セット限定で発売したものの想定以上の人気を博し、6月には33,000セットに販売数を拡大したほか、8月からはオンラインでの販売も実施していた。