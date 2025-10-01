チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、チェルシー（イングランド）とベンフィカ（ポルトガル）が対戦した。お互いに初戦は敗れて迎えた一戦。今月18日にベンフィカの指揮官に就任したジョゼ・モウリーニョ監督が、2度の指揮下で計3度のプレミアリーグ制覇に導いた古巣チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に凱旋することでも注目を集めた。なお、データサイト『OPTA』によると、チ