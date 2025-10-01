年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り上げ受給し、2カ所でパートしている人からの質問です。※サムネイル画像：PIXTA All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...年金の疑問に専門家が回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 年金を繰り上げ受給し、現在は2カ所でパート勤務しているという相談
  • 年収が約130万円の場合、年金は減らされるかとの質問に専門家が回答した
  • 2カ所のパート先で厚生年金に加入している場合は、減額されないとのこと
記事を読む

おすすめ記事

  • 年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給している60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収についてです。
    現在は夫の扶養で、月4万8000円ほどの年金を受給。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか？ 2025年9月27日 22時20分
  • 妻のパート先の時給が上がり「年収130万円」を超えそうです。社会保険の「扶養」から外れるとどのような負担が増えるのでしょうか？
    妻のパート先の時給が上がり「年収130万円」を超えそうです。社会保険の「扶養」から外れるとどのような負担が増えるのでしょうか？ 2025年9月25日 11時20分
  • 父は定年後もバイトをしていますが年金が月「6万円」と少なく、毎月赤字のようです。「いざとなったら生活保護を申請する」と言っていますが、簡単に利用できるものなの？
    父は定年後もバイトをしていますが年金が月「6万円」と少なく、毎月赤字のようです。「いざとなったら生活保護を申請する」と言っていますが、簡単に利用できるものなの？ 2025年9月26日 18時20分
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。60歳以上のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収について、専門家が回答します。
    60歳以上のパート主婦は、年収いくらであれば夫の社会保険の扶養に入れる？ 2025年9月28日 21時40分
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、70歳まで厚生年金に加入した場合、年金は増えるのかについて、専門家が解説します。
    1959年生まれの女性。58歳から正社員になり厚生年金を納めてます。70歳まで厚生年金を納めた場合、もらえる年金は増えますか？ 2025年9月28日 18時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 63歳が息子の妻と行為→妊娠判明
    2. 2. 市長のラブホ密会動画 流出か
    3. 3. 大越アナの偏向報道 広がる余波
    4. 4. ADHDになりたい大人 急増の背景
    5. 5. ディズニー離れ「ミセス」原因か
    6. 6. 元棋士が殺人未遂...恐怖の現場
    7. 7. カズレーザーに異変? 番組を棄権
    8. 8. 山Pとtimelesz 品位の差が露呈
    9. 9. 脊髄損傷8年 滝川英治が近況報告
    10. 10. しゃべくりで1時間無言 不満殺到
    1. 11. 八田容疑者の「最大の味方」死去
    2. 12. PS初戦で 大谷翔平が先頭打者弾
    3. 13. TBSで囁かれるサンジャポの呪い
    4. 14. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    5. 15. 元アイドルが俳優と宿泊→朝帰り
    6. 16. 高市派党員を強制離党? 文春報道
    7. 17. 日航 飲酒リスク高い6人を外す
    8. 18. ワンオクRyota アヴリル妹と離婚
    9. 19. ヒロミの引き出物→大クレームが
    10. 20. 注意喚起からの炎上 一転し謝罪
    1. 1. 63歳が息子の妻と行為→妊娠判明
    2. 2. 市長のラブホ密会動画 流出か
    3. 3. 元棋士が殺人未遂...恐怖の現場
    4. 4. 八田容疑者の「最大の味方」死去
    5. 5. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    6. 6. 刺された80代女性 病院で死亡
    7. 7. 高市派党員を強制離党? 文春報道
    8. 8. 日航 飲酒リスク高い6人を外す
    9. 9. 注意喚起からの炎上 一転し謝罪
    10. 10. 日本向けマグロ漁船 人権侵害か
    1. 11. 彼女できた八田容疑者の「奇行」
    2. 12. 武蔵小杉また水没 なぜ対策なし?
    3. 13. 女子高生コンクリ詰め 現場の今
    4. 14. 美容師逮捕 来店した女性が証言
    5. 15. 総裁ふさわしい人 世論調査1位は
    6. 16. 焼かねえぞ? 酷い火葬場の実態
    7. 17. 小泉氏 党員数めぐる記事に抗議
    8. 18. ダムで水の中から男女3人発見
    9. 19. 前橋市長の騒動 男性への批判も
    10. 20. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    1. 1. ADHDになりたい大人 急増の背景
    2. 2. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
    3. 3. アサヒ 国内約30工場で生産停止
    4. 4. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
    5. 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    6. 6. 家族の車で情事 浮気現場に衝撃
    7. 7. 高市氏 麻生太郎氏に協力要請か
    8. 8. 前橋市長 心配されたおじ転がし
    9. 9. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
    10. 10. 「妻と倍の差」76歳男性の年金額
    1. 11. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
    2. 12. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
    3. 13. 10年以上レス 突然甘えてきた夫
    4. 14. 高校生に小泉氏回答→失笑相次ぐ
    5. 15. 自民選管・党員数訂正にSNS上で”憶測”拡散　小泉氏がコメント「非常に困惑し遺憾」
    6. 16. 風水ガチ追求のワンルームを内見
    7. 17. 虚偽の性被害を告発 有罪判決に
    8. 18. AIポルノ対策、26年度検討　子ども被害、政府工程表
    9. 19. 総裁選は「林芳正氏がカギ」解説
    10. 20. タカラトミー社長の手紙に感動
    1. 1. すっぴんなのに…美しすぎと話題
    2. 2. 日本を旅行する中国人に嫌悪感も
    3. 3. 中国最大容量の発電所 送電成功
    4. 4. トランプ氏 YouTube停止で36億円
    5. 5. 海外女性3人の拷問&殺害を生配信
    6. 6. 永住権を廃止? 日本人にも影響か
    7. 7. トランプ氏 平和賞は「侮辱」
    8. 8. 韓国 中国人観光客が大挙集結
    9. 9. 中国が新たな「Kビザ」を新設へ
    10. 10. 前途多難な中国・レアアース磁石
    1. 11. ガザ和平「地獄から救って」
    2. 12. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    3. 13. 米政権 イラン人強制送還へ
    4. 14. 「iPhone17」を実際に検証
    5. 15. 崖に船? 唯一無二の韓ホテル
    6. 16. 米大統領と会談 和平案に賛否
    7. 17. 8歳差のイ・ジャンウが結婚へ
    8. 18. ハマスに「最善の取引」と報道
    9. 19. BTSメンバーら検挙 特別昇進も
    10. 20. コンゴ前大統領に死刑判決　反政府勢力を支援、欠席裁判
    1. 1. 認知機能「低下しやすい歩き方」
    2. 2. 辞退した会社 1年後に検索したら
    3. 3. TikTok 大人世代の利用が急拡大
    4. 4. 10月値上げ 200円は割と衝撃的
    5. 5. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    6. 6. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
    7. 7. 売れまくる中国EV車 日本に指摘
    8. 8. メルカリ 海外から購入可能に
    9. 9. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    10. 10. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    1. 11. 総裁選 猛追の候補が掲げる秘策
    2. 12. 「年収の壁」話題でバレる理由
    3. 13. 「円安」は世界的株高と連動か
    4. 14. 息子がマンション購入 親の溝
    5. 15. 市役所職員と高校教師 給料の差
    6. 16. ドラッグストア業界No.1を逆転か
    7. 17. 遺産 現金と不動産 どちらが得?
    8. 18. 香港人 コロナ禍で外食せぬ訳
    9. 19. NHK「ONE」サービス開始へ
    10. 20. 大きい出世をする人の特徴2つ
    1. 1. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
    2. 2. Google 2026年に「PCのOS」発表
    3. 3. Kindle Unlimitedが3カ月無料に
    4. 4. バルミューダ 新LEDランタン発表
    5. 5. Windows 11 2025年アプデ 追加
    6. 6. ガーミン「Venu 4」新機能紹介
    7. 7. PayPayカード「あとから分割」
    8. 8. 「Premiere」iPhone版を配信開始
    9. 9. 「MacBook Pro」いつ買うべき?
    10. 10. 走行1000km ママチャリの魅力
    1. 11. NHK「ONE」の認証コードに不具合
    2. 12. OpenAIがAI動画SNSアプリ公開
    3. 13. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    4. 14. Xiaomi 27インチ2Kモニター
    5. 15. ワンタップでアプリ操作 Elgato
    6. 16. 「Galaxy Watch 8」注目の性能
    7. 17. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
    8. 18. Amazon 4K液晶レグザが7%オフ
    9. 19. 「焼き芋メーカー」リニューアル
    10. 20. ゲームショウ 今年は盛況も
    1. 1. PS初戦で 大谷翔平が先頭打者弾
    2. 2. 西武が「おかわり2世」戦力外へ
    3. 3. 相撲で大量転売? 協会は回答拒否
    4. 4. 田中将大 日米通算200勝を達成
    5. 5. NPBからMLBへ 一気に選手流出か
    6. 6. 田中が指名した小林の神リード
    7. 7. 大相撲 問題児がまたトラブルか
    8. 8. 大谷がPS初の1試合2発 実況驚き
    9. 9. 田中200勝 東京D演出に感動の声
    10. 10. 阪神 渡辺らが来季戦力構想外に
    1. 11. 大谷に新たな日本人同僚の可能性
    2. 12. ド軍がロースター26人を発表
    3. 13. 武豊、ゴール直後に皇成へ一言
    4. 14. 斎藤佑樹氏、マー君にコメント
    5. 15. DeNA戦力外発表に「マジか」困惑
    6. 16. マー君200勝 世界トレンド1位に
    7. 17. 田中&坂本 2人に暗雲立ち込める?
    8. 18. 衝撃 プロ野球公式ボールの値段
    9. 19. 日産、ノジマにマリノス売却打診
    10. 20. 「サン・シーロ」売却 ミラノ
    1. 1. 大越アナの偏向報道 広がる余波
    2. 2. ディズニー離れ「ミセス」原因か
    3. 3. カズレーザーに異変? 番組を棄権
    4. 4. 山Pとtimelesz 品位の差が露呈
    5. 5. 脊髄損傷8年 滝川英治が近況報告
    6. 6. しゃべくりで1時間無言 不満殺到
    7. 7. TBSで囁かれるサンジャポの呪い
    8. 8. 元アイドルが俳優と宿泊→朝帰り
    9. 9. ワンオクRyota アヴリル妹と離婚
    10. 10. ヒロミの引き出物→大クレームが
    1. 11. 中居正広氏の姿 ふっくら激変も
    2. 12. 催眠術ドッキリが笑えない 物議
    3. 13. 「おでんツンツン」豊嶋氏が怒り
    4. 14. 新サービス「NHK ONE」で不具合
    5. 15. TDSの「BBB」19年間の歴史に幕
    6. 16. とんでもない内容 小泉氏に痛烈
    7. 17. 芦田愛菜は身長非公表…気になる
    8. 18. 貯金ない 林家ペーが苦境語る
    9. 19. 八代さんのCD販売に衝撃展開
    10. 20. はじめしゃちょー妻 年齢に衝撃
    1. 1. マックが「リワード」を本格開始
    2. 2. GUの黒スカートで大人見えコーデ
    3. 3. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
    4. 4. 女性もなる「円形脱毛症」の原因
    5. 5. 想定外妊娠 股からボタボタ液体
    6. 6. 店員の態度が話題「pium」謝罪
    7. 7. ルイ・ヴィトン 待望の新作登場
    8. 8. 12星座別 10月の運気予報
    9. 9. 「ちいかわパーク」が大人気
    10. 10. GUスウェットで作る垢抜けコーデ
    1. 11. セレブ専業主婦の「ご褒美」に涙
    2. 12. 薄毛コンプの彼 髪洗わず布団に
    3. 13. 子宮がん告白も...ママ友に衝撃
    4. 14. 「宇宿」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！
    5. 15. 急におじさん化 女性の3大特徴
    6. 16. 北海道の秋を堪能するランチブッフェが10月1日からスタート（札幌市）
    7. 17. マチアプ婚 難病女性のお相手
    8. 18. 40・50代の若見え狙えるレイヤー
    9. 19. 「ブラック・ジャック展」開催
    10. 20. 12星座別「開運」メッセージ