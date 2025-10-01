東京の銭湯は減少し続け、現在はピーク時の1割以下となっている。そんな中、リニューアルにより1日の来客数を120人から250人へ倍増させたのが荒川区にある「斉藤湯」だ。いったいどのような取り組みをしたのか。ライターの圓岡志麻さんが取材した――。撮影＝西田香織３代目社長の斉藤勝輝さん（右）と息子の裕一さん - 撮影＝西田香織■銭湯の現状と新しい銭湯「銭湯」が若い人を中心に、ちょっとしたブームになっている。いわゆ