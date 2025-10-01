日本代表DF板倉滉が所属するオランダの名門アヤックスは、9月30日にUEFAチャンピオンズリーグのマルセイユ戦を戦った。『VP』によれば、ジョニー・ハイティンハ監督は「滉とユーリ・バース（22歳のオランダ人DF）のペアに満足している」と試合前に語っていたそうで、実際、2人はこの日もセンターバックでコンビを組んだ。ただ、アヤックスは前半26分まで3点を奪われる厳しい展開となり、結局、0-4の惨敗を喫した。これでCLでは開幕