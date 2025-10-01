東京・杉並区で9月30日夜、2階建ての住宅が突然崩れました。30日午後7時過ぎ、杉並区堀ノ内で「一戸建てが崩れてきている」と110番通報がありました。警察官などが駆けつけたところ木造2階建ての住宅が崩れ、がれきが隣のマンションになだれ込みました。近隣の男性は「地響きがして1、2分後、家が地震のように揺れて。前から古い家だなと思った。擁壁がたくさんひび割れていて、水とかがちょろちょろ流れているような感じ」と話し