日向坂46の松田好花（26）が30日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。中学生の時にカナダにホームステイする際の“大ピンチ”を振り返った。「絶体絶命の大ピンチ」というトークテーマで、松田は「中学生の時にカナダに2週間ぐらいホームステイする機会があった」と切り出した。ホームステイに向かうため、伊丹空港に到着して「パスポート出して」と伝えられた。これに「あれ?」とバッグの