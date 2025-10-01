東京・杉並区で昨夜、2階建ての住宅が突然崩れた。9月30日午後7時過ぎ、杉並区堀ノ内で「一戸建てが崩れてきている」と110番通報があった。警察官などが駆けつけたところ、木造2階建ての住宅が崩れ、がれきが隣のマンションになだれ込んだ。近隣住民：地響きがして家が地震のように揺れた。前から古い家だなと思った。擁壁がひび割れてて、水とかがちょろちょろ流れているような感じ。崩れた住宅には50代の父親と20代の息子の2人が