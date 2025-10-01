専用パーツを多数装備した特別仕様車「ラリーレイド」トヨタ車体は2025年9月11日、本格四輪駆動車「ランドクルーザー300」の新たな特別架装車「RALLY RAID（ラリーレイド）」を発表しました。専用の外装パーツや用品パッケージが設定され、ラリーシーンを想起させる仕立てが特徴です。この特別仕様車に対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。「ランドクルーザー300」に特別な「ラリーレイド」登場【