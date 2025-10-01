少年野球における投げ方の指導法…実践する声かけのコツ少年野球の初期指導において、投げ方の習得は重要な課題だ。しかし、低学年の子どもに複雑な理論を伝えても、理解が追いつかず逆効果になることも少なくない。大切なのは、指導者がいかに分かりやすい言葉を選ぶかだ。3つの指導事例から、子どもたちの成長を促す声かけの技術を探ってみたい。・下半身主導の動きをいかに伝えるか。・初心者にも分かりやすい段階的な掛け声