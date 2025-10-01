9月28日（日）に放送した「池上彰×吉永小百合 昭和100年」を、「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」「TVer」で配信中！昭和100年となる今年、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトに、この100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組の第2弾。昭和の大スター・吉永小百合がテレ東初出演！ 番組では、吉永が“こだわり”や“好きなこと”“平和への思い”を明かす場面があった。【動画】吉永小百合「大阪万博」