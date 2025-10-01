女優の上白石萌音（27歳）が、9月30日に公開された、東宝演劇部門の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演する川栄李奈と共に「ご飯屋さんにめっちゃ行こう。片っ端から。毎日食べよう」と意気込みを語った。舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演することが決まった上白石萌音と川栄李奈のコメント動画で、上白石が「りっちゃんがこの間（韓国に）行った時に人がいっぱいで入れなかったご