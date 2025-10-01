“芸能界のレジェンド”堺正章が、きょう１日スタートのフジテレビ系水１０ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・午後１０時、初回３０分拡大）に特別出演することが分かった。脚本・三谷幸喜氏、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波で話題の同作は１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。物語の舞台は