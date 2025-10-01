北海道で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、北海道の南西部では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。胆振地方の白老町付近では午前6時20分までの1時間に120ミリ以上、午前7時50分までの1時間におよそ100ミリと災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降り続いて