広島・佐藤柳之介投手（２２）、渡辺悠斗内野手（２３）らが３０日、マツダスタジアムでの１軍全体練習に合流した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ドラフト４位の渡辺が１軍初合流。「まだ１軍に上がったことがないし、雰囲気とかも含めて経験させたかったので」−これで２０２４年度ドラフトで指名した支配下選手（佐々木、佐藤柳、岡本、渡辺、菊地）全員が１軍を経験。「来年、ここ（１軍で）で