◇ワイルドカードシリーズ第1戦カブス3ー1パドレス（2025年9月30日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は30日（日本時間10月1日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第1戦に「5番・右翼」で出場。0−1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるシリーズ1号ソロを放つなど、3打数1安打1本塁打1打点の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。パドレス先発のニック・ピベッタの前に4回までわずか1