広島の渡辺悠斗内野手（２３）が３０日、プロ入り後、初めて１軍に合流し、３日からのヤクルト戦（マツダ）でプロ初本塁打を放つと意気込んだ。１年目の今季は２軍で５９試合に出場して打率・２２６、１本塁打、１７打点。４月中旬に腰を疲労骨折し、約２カ月の離脱も経験した。この日はマツダスタジアムで調整。飛躍が期待される長距離砲が存在感を示す。ようやくチャンスが巡ってきた。１軍に合流した渡辺は「（２軍で）やっ